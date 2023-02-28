Украина прекратила ряд соглашений с РФ, Беларусью и СНГ в сфере госграницы

По его словам, прекращено действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу.

Она была подписана 18.10.2011 в г. Донецке.

Также было приостановлено соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе.

Этот документ был подписан 14.12.1995 г. в Киеве.

"Выполнен выход из соглашения по льготным поставкам пограничным войскам

государств-участников Содружества специальной техники пограничных войск и других материальных средств, совершенной 09.09.1994 в Москве", - добавил Мельничук.