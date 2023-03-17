Україна припинила дію угоди з РФ щодо обслуговування стратегічних ракетних комплексів

Президент України Володимир Зеленський указом №157/2023 припинив дію угоди між Україною та Російською Федерацією про порядок здійснення гарантійного та авторського нагляду за експлуатацією стратегічних ракетних комплексів стратегічних сил, розташованих на їхніх територіях, вчиненої 3 вересня 1993 року в Ялті.

"Міністерству закордонних справ України повідомити в установленому порядку російській стороні про припинення дії зазначеної угоди", - йдеться у повідомленні.

Також президент Зеленський указом №158/2023 вийшов з угоди про порядок пенсійного забезпечення та державного страхування співробітників органів внутрішніх справ держав - учасниць СНД, учиненої 24 грудня 1993 року в Ашгабаті.

МЗС України має повідомити депозитарій учасниць СНД про вихід України з названої угоди.