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Україна денонсує угоду з СНД про допомогу сім'ям загиблих у загарбницьких радянських війнах

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Україна, Вівторок 07 березня 2023 14:08
Україна денонсує угоду з СНД про допомогу сім'ям загиблих у загарбницьких радянських війнах Фото: Кабмін пропонує Раді вийти з угоди про допомогу сім'ям загиблих в Афганістані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продав до Ради проект закону про вихід з Угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №0190.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України та участь в ній Республіки Білорусь повністю порушує принципи та норми міжнародного права, а також нівелює цілі, якими керувалася Україна, укладаючи міжнародні договори в межах СНД.

Тому Україна вживає заходів щодо припинення дії таких міжнародних договорів для України, зокрема, у сфері соціального забезпечення, зазначається в документі.

Угода була підписана у 1993 році у Москві, але ратифікована Верховною радою лише у квітні 2011 року, коли влада в Україні тимачасово належала Віктору Януковичу та Партії регіонів.

Угода передбачає пільгові умови пенсійного забезпечення членів сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії.

СРСР вів загарбницьку війну в Афганістані з 1979 по 1989 рік. Війна завершилася поразкою та втечею радянських військ.

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