В пятницу, 17 марта, Украина прекратила действие соглашения с РФ по обслуживанию стратегических ракетных комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский указом №157/2023 прекратил действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических сил, расположенных на их территориях, совершенного 3 сентября 1993 года в Ялте.
"Министерству иностранных дел Украины уведомить в установленном порядке российскую сторону о прекращении действия указанного соглашения", - говорится в сообщении.
Также президент Зеленский указом №158/2023 вышел из соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств - участников СНГ, совершённого 24 декабря 1993 года в Ашхабаде.
МИД Украины должен уведомить депозитарий участников СНГ о выходе Украины из названого соглашения.
Напомним, что Кабинет министров продал в Совет проект закона о выходе из Соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия.
Во вторник, 28 февраля, Украина прекратила действие некоторых соглашений с РФ, Белоруссией и СНГ, которые касались сферы государственной границы.
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