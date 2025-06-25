Україна у пріоритеті для Європи, ми можемо в них повчитися, - Каллас

"Для Європи Україна - наш головний пріоритет. І тому ми зобов'язуємося допомагати Україні. Ми маємо намір чинити більший тиск на Росію, щоб вони теж захотіли миру", - сказала Каллас.

Вона додала, що на саміті Євросоюзу 26-27 червня лідери країн ЄС збираються затвердити документ щодо прогресу України на шляху до членства в блоці. Як зазначила Каллас, європейці мають показати українцям, що Європа є їхньою родиною.

Окремо Верховна представниця ЄС сказала, що союзники в Європі багато чим допомогли Україні для нарощування виробництва зброї. Вони, зокрема, надали фінансові ресурси, працюють над правилами закупівель і регуляторними нормами та взаємодіють з оборонною промисловістю України.

"Вони - дуже інноваційні. І, знаєте, ми можемо багато чого в них навчитися. Зокрема, коли йдеться про економічність", - додала вона.