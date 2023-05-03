Україна приховує від США та партнерів дані про контрнаступ, - Politico

Україна приховує від США та партнерів деталі майбутньому контрнаступу. Однією з причин цього є витік даних Пентагону у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання посилається на європейських чиновників, які підтримують зв'язок з вищим військовим керівництвом України. За їх словами, Україна утримується від надання інформації про ймовірний контрнаступ військ. Зокрема, не розповсюджується інформація про терміни і те, скільки військ та куди збираються перекинуть.

"Україна, ймовірно, продовжує ділитися якимись "базовими розвідданими" з західними союзниками, які протягом року надавали їй військову допомогу, проте прагне запобігти широкому розповсюдженню деталей, пов'язаних з плануванням бойових дій", - зазначає видання.

Один з українських парламентарів у коментарі Politico сказав, що інформація про контрнаступ не розповсюджується і серед українських посадовців.

При цьому представник Пентагону запевнив, що зміни у поведінці української сторони немає. Він зазначив, що обмін інформацією триває. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі наголосив, що Україна не зобов'язана повідомляти про щось Заходу заздалегідь.

"Американські та українські чиновники підтримують контакт щодня, тому Вашингтон часто може багато про що здогадуватися. США продовжують постачати Україні розвіддані в режимі реального часу. Ми зосереджені не на тому, чи сповістять нас заздалегідь. Ми зосереджені на тому, щоб вони мали все необхідне до моменту, коли будуть готові до дій", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, після витоку даних Пентагону деякі ЗМІ повідомили, що Україні довелося змінити частину військових планів. Проте в Україні такі заяви простували.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що плани про контрнаступ знає обмежене коло осіб.

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