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Україна приєдналася до санкцій ЄС: у списку причетний до удару по "Охматдиту" льотчик

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна синхронізувала санкції проти Росії з трьома пакетами Євросоюзу. Зокрема, під обмеження потрапив льотчик, причетний до удару по "Охматдиту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента України Володимира Зеленського та коментар уповноваженого з санкцій Владислава Власюка.

Згідно з указами глави української держави, Україна синхронізувала санкції з 15-м, 16-м і 17-м пакетами санкцій Євросоюзу проти Росії.

15-й пакет

Власюк розповів, що до 15-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії увійшли росіяни, білоруси, китайці та представники інших країн.

"Серед фігурантів - російський льотчик Олександр Азаренков, причетний до удару по лікарні "Охмадит", і виробник бойових роботів ТОВ "Гумич", - уточнив він.

16-й пакет

У 16-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, за словами Власюка, входять фігуранти з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн.

До переліку увійшли Центр "ВОИН", який займається військово-патріотичним вихованням на тимчасово окупованих територіях, і ТОВ "Южный флот", яке перевозить російську нафту за допомогою "тіньового флоту".

17-й пакет

У 17-й пакет санкцій проти Євросоюзу також потрапили громадяни Росії, Китаю, Туреччини та інших країн.

"Під санкції потрапили золотодобувна компанія "Петропавловск" і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії", - розповів Власюк.

Нові санкції проти Росії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 липня, також затвердив санкції проти кількох китайських компаній.

Уповноважений по санкціях Владислав Власюк розповів, що деталі цих компаній виявили в "Шахедах".

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