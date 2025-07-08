Україна приєдналася до санкцій ЄС: у списку причетний до удару по "Охматдиту" льотчик

Згідно з указами глави української держави, Україна синхронізувала санкції з 15-м, 16-м і 17-м пакетами санкцій Євросоюзу проти Росії.

15-й пакет

Власюк розповів, що до 15-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії увійшли росіяни, білоруси, китайці та представники інших країн.

"Серед фігурантів - російський льотчик Олександр Азаренков, причетний до удару по лікарні "Охмадит", і виробник бойових роботів ТОВ "Гумич", - уточнив він.

16-й пакет

У 16-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, за словами Власюка, входять фігуранти з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн.

До переліку увійшли Центр "ВОИН", який займається військово-патріотичним вихованням на тимчасово окупованих територіях, і ТОВ "Южный флот", яке перевозить російську нафту за допомогою "тіньового флоту".

17-й пакет

У 17-й пакет санкцій проти Євросоюзу також потрапили громадяни Росії, Китаю, Туреччини та інших країн.

"Під санкції потрапили золотодобувна компанія "Петропавловск" і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії", - розповів Власюк.