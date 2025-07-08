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Украина присоединилась к санкциям ЕС: в списке причастный к удару по "Охматдету" летчик

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина синхронизировала санкции против России с тремя пакетами Евросоюза. В частности, под ограничения попал летчик, причастный к удару по "Охматдету".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского и комментарий уполномоченного по санкциях Владислава Власюка.

Согласно указам главы украинского государства, Украина синхронизировала санкции с 15-м, 16-м и 17-м пакетами санкций Евросоюза против России. 

15-й пакет

Власюк рассказал, что в 15-й пакет санкций Евросоюза против России вошли россияне, белорусы, китайцы и представители других стран. 

"Среди фигурантов - российский летчик Александр Азаренков, причастный к удару по больнице "Охмадет", и производитель боевых роботов ООО "Гумич", - уточнил он. 

16-й пакет 

В 16-й пакет санкций Евросоюза против РФ, по словам Власюка, входят фигуранты из России, Китая, Турции и других стран. 

В перечень вошли Центр "ВОИН", который занимается военно-патриотическим воспитанием на временно оккупированных территориях, и ООО "Южный флот", которое перевозит российскую нефть при помощи "теневого флота".

17-й пакет 

В 17-й пакет санкций против Евросоюза также попали граждане России, Китая, Турции и других стран. 

"Под санкции попали золотодобывающая компания "Петропавловск" и китайская Skywalker Technology Co. Ltd, причастная к производству дронов для России", - рассказал Власюк. 

Новые санкции против России

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 июля, также утвердил санкции против нескольких китайских компаний.

Уполномоченный по санкциях Владислав Власюк рассказал, что детали этих компаний обнаружили в "Шахедах".

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