Украина присоединилась к санкциям ЕС: в списке причастный к удару по "Охматдету" летчик

Согласно указам главы украинского государства, Украина синхронизировала санкции с 15-м, 16-м и 17-м пакетами санкций Евросоюза против России.

15-й пакет

Власюк рассказал, что в 15-й пакет санкций Евросоюза против России вошли россияне, белорусы, китайцы и представители других стран.

"Среди фигурантов - российский летчик Александр Азаренков, причастный к удару по больнице "Охмадет", и производитель боевых роботов ООО "Гумич", - уточнил он.

16-й пакет

В 16-й пакет санкций Евросоюза против РФ, по словам Власюка, входят фигуранты из России, Китая, Турции и других стран.

В перечень вошли Центр "ВОИН", который занимается военно-патриотическим воспитанием на временно оккупированных территориях, и ООО "Южный флот", которое перевозит российскую нефть при помощи "теневого флота".

17-й пакет

В 17-й пакет санкций против Евросоюза также попали граждане России, Китая, Турции и других стран.

"Под санкции попали золотодобывающая компания "Петропавловск" и китайская Skywalker Technology Co. Ltd, причастная к производству дронов для России", - рассказал Власюк.