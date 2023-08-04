Україна приєдналася до європейських санкцій проти Ірану за постачання дронів Росії

Іран надає військову підтримку агресивній війні Росії проти України.

"У зв'язку з цим Рада ЄС ще 20 липня ухвалила рішення включити п'ятьох фізичних осіб, причетних до розроблення та постачання безпілотників у Росію, до списку фізичних, юридичних і фізичних осіб, щодо яких застосовують обмежувальні заходи, наведеного в додатку до рішення 2014/145/CFSP", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що крім України санкції також запровадили Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина, а також країни Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які входять до Європейської економічної зони.

Санкції Заходу проти Ірану

Наприкінці липня Євросоюз ввів нові санкції проти Ірану. Причиною для цього стали постачання дронів до РФ, які використовуються для атак по Україні.

Це вже третій окремий механізм санкцій, який ЄС створив проти Ірану. Перший був спрямований проти ядерної та ракетної програм Ірану, другий - з'явився у зв'язку зі звинуваченнями у порушеннях прав людини.

Крім цього, Британія планує ввести нові санкції, щоб притягнути Іран до відповідальності за його ворожу і дестабілізуючу поведінку по всьому світу.

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