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Украина присоединилась к европейским санкциями против Ирана за поставки дронов России

Фото: Украина присоединилась к европейским санкциями против Ирана (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Ирана. В частности, за поставки России дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Иран оказывает военную поддержку агрессивной войне России против Украины.

"В связи с этим Совет ЕС еще 20 июля принял решение включить пять физических лиц, причастных к разработке и поставке беспилотников в Россию, в список физических, юридических и физических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, приведенный в приложении к решению 2014/145/CFSP", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что помимо Украины санкции также ввели Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также страны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую экономическую зону.

Санкции Запада против Ирана

В конце июля Евро союз ввел новые санкции против Ирана. Причиной для этого стали поставки дронов в РФ, которые используются для атак по Украине.

Это уже третий отдельный санкционный механизм, который ЕС создал против Ирана. Первый был направлен против ядерной и ракетной программ Ирана, второй - появился в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.

Помимо этого Британия планирует ввести новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.

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