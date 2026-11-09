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Україна приділить велику увагу на переговорах в Абу-Дабі обмінам полоненими, - Буданов

20:04 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кирило Буданов (facebook.com kyrylo.budanov.official)

Під час переговорів зі США та Росією в Абу-Дабі Україна планує приділити велику увагу обговоренню гуманітарного треку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП Кирила Буданова.

"Прямую до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в перемовинах. Важливо, що дипломатичний процес триває", - зазначив він.

Буданов підкреслив, що "Україна як ніхто інший прагне якнайшвидшого закінчення" війни. Він також висловив сподівання на конструктивний діалог.

"Велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому", - заявив керівник ОП.

Крім того, він подякував спецпредставникам президента США Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за "особисті зусилля в перемовному процесі".

Нагадаємо, за даними The New York Times, переговори між Україною та Росією за посередництва США мають відновитися 10 листопада в Абу-Дабі, але питання припинення вогню обговорюватись не буде.

Зазначимо, Джаред Кушнер повідомив, що перед початком мирних переговорів в Абу-Дабі США збирають на окрему зустріч партнерів по НАТО, а також представників ЄС та України. Сторони мають обговорити архітектуру безпеки після завершення війни.

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