Україна приділить велику увагу на переговорах в Абу-Дабі обмінам полоненими, - Буданов

"Прямую до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в перемовинах. Важливо, що дипломатичний процес триває", - зазначив він.

Буданов підкреслив, що "Україна як ніхто інший прагне якнайшвидшого закінчення" війни. Він також висловив сподівання на конструктивний діалог.

"Велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому", - заявив керівник ОП.

Крім того, він подякував спецпредставникам президента США Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за "особисті зусилля в перемовному процесі".