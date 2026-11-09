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Украина уделит большое внимание на переговорах в Абу-Даби обменам пленными, - Буданов

20:04 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кирилл Буданов (facebook.com kyrylo.budanov.official)

В ходе переговоров с США и Россией в Абу-Даби Украина планирует уделить большое внимание обсуждению гуманитарного трека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Кирилла Буданова.

"Направляюсь в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в переговорах. Важно, что дипломатический процесс продолжается", - отметил он.

Буданов подчеркнул, что "Украина как никто другой стремится к скорейшему окончанию" войны. Он также выразил надежду на конструктивный диалог.

"Большое внимание планируем уделить гуманитарному треку. Нужно интенсифицировать обмены пленными. Рассчитываю, что диалог в ОАЭ даст практический результат и мы сможем договориться о последующих этапах возвращения наших людей домой", - заявил руководитель ОП.

Кроме того, он поблагодарил спецпредставителей президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа за "личные усилия в переговорном процессе".

Напомним, по данным The New York Times, переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США должны возобновиться 10 ноября в Абу-Даби, но вопрос прекращения огня обсуждаться не будет.

Отметим, Джаред Кушнер сообщил, что перед началом мирных переговоров в Абу-Даби США собирают на отдельную встречу партнеров по НАТО, а также представителей ЕС и Украины. Стороны должны обсудить архитектуру безопасности после войны.

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