Україна не причетна до замаху на генерала Алексєєва, - Сибіга

Що передувало

Нагадаємо, вчора в Москві 6 лютого невідомий кілька разів вистрілив у генерал-лейтенанта Міноборони Росії Володимира Алексєєва.

Згідно з російськими ЗМІ, генералу вистрілили в спину, після чого нападник зник з місця злочину. Інцидент стався в житловому будинку генерала на Волоколамському шосе.

Після того, що сталося, Алексєєва доправили в одну зі столичних лікарень, де він перебував у реанімації. Слідство вважає, що в генерала могла вистрілити жінка, яка чекала на нього в під'їзді будинку.

Докладний розбір про те, хто такий генерал-лейтенант Володимир Алексєєв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

До речі, вчора командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко повідомив, що саме Володимир Алексєєв вів переговори з українськими захисниками на "Азовсталі" і гарантував їм нормальні умови в полоні.