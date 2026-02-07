Украина не причастна к покушению на генерала Алексеева, - Сибига

Что предшествовало

Напомним, вчера в Москве 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

Согласно российским СМИ, генералу выстрелили в спину, после чего нападавший скрылся с места преступление. Инцидент произошел в жилом доме генерала на Волоколамском шоссе.

После случившегося Алексеева доставили в одну из столичных больниц, где он находился в реанимации. Следствие полагает, что в генерала могла выстрелить женщина, которая ждала его в подъезде дома.

Подробный разбор о том, кто такой генерал-лейтенант Владимир Алексеев - читайте в материале РБК-Украина.

К слову, вчера командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко сообщил, что именно Владимир Алексеев вел переговоры с украинскими защитниками на "Азовстали" и гарантировал им нормальные условия в плену.