Україна презентувала новому президенту Бразилії свою формулу миру

Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва зустрівся з Юлією Свириденко напередодні церемонії інавгурації.

Як зазначалося під час зустрічі, світові потрібні непорушні гарантії – продовольчі, енергетичні тощо, і міжнародне право та міжнародно визнані кордони ніколи і ніким не повинні ставитися під сумнів.

Міністр економіки також висловила сподівання, що Бразилія підтримає запропоновану формулу, яка буде вагомим внеском у досягнення миру в Україні та світі. Крім того, під час зустрічі було обговорено посилення економічної співпраці між країнами, участь Бразилії у відновленні України.

Церемонія інавгурації президента Федеративної Республіки Бразилія розпочнеться 1 січня 2022 року о 20:00 за київським часом. Луїз Інасіу Лула да Сілва був обраний 30 жовтня 2022 року. Він уже очолював Бразилію два терміни поспіль – у 2003-2011 роках.