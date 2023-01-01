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Украина представила новому президенту Бразилии свою формулу мира

Фото: министр экономики Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр экономики Украины Юлия Свириденко презентовала формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским, новоизбранному президенту Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины.

Президент Бразилии Луиз Инасиу Лула да Силва встретился с Юлией Свириденко в преддверии церемонии инаугурации.

Как отмечалось во время встречи, миру необходимы незыблемые гарантии – продовольственные, энергетические и т.д., и международное право и международно признанные границы никогда и никем не должны подвергаться сомнению.

Министр экономики также выразила надежду, что Бразилия поддержит предложенную формулу, которая будет весомым вкладом в достижение мира в Украине и мире. Кроме того, в ходе встречи обсуждалось усиление экономического сотрудничества между странами, участие Бразилии в восстановлении Украины.

Церемония инаугурации президента Федеративной Республики Бразилия начнется 1 января 2022 в 20:00 по киевскому времени. Луиз Инасиу Лула да Силва был избран 30 октября 2022 года. Он уже возглавлял Бразилию два срока подряд – в 2003-2011 годах.

Ранее стало известно, что избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился в субботу с представителями России и Украины накануне своей инаугурации и призвал к прекращению войны.

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Владимир ЗеленскийБразилия