Україна працює над укладенням "промислового" безвізу з ЄС, - Шмигаль

"Промисловий" безвіз

Нагадаємо, ще у 2020 році Україна та ЄС домовились підписати Угоду АССА (так званий "промисловий безвіз") по деяких видах продукції з доданою вартістю. Йдеться про електрообладнання, машини та механізми.

Того ж року президент Володимир Зеленський підписав закон про надання будівельної продукції на ринку. Цей документ наближає Україну до впровадження "промислового безвізу" з Євросоюзом.

Також у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пояснили важливість "промислового безвізу" для України. Наша держава може стати майданчиком для світових виробництв.

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