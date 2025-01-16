Украина работает над заключением "промышленного" безвиза с ЕС, - Шмыгаль

"Ведем работу над заключением "промышленного" безвиза и обеспечения присоединения Украины к политике ЕС "Роуминг как дома". Двигаемся уверенно. Согласовали наработки и вынесение на правительство необходимых проектов решений", - рассказал Шмыгаль.

Также, по его словам, во время совещания заслушали доклады чиновников по приоритетным направлениям и задачам, которые стоят перед министерствами.

В частности, ключевой является работа по продлению "торгового" и "транспортного" безвизов.

"Работаем с Еврокомиссией над тем, чтобы сделать эти соглашения бессрочными", - отметил премьер.

Также министры скоординировали необходимые меры для обеспечения интеграции Украины в энергетический рынок ЕС и обсудили внедрение комплекса необходимых мер для развития в 2025 году транспортных коридоров сети TEN-T.

"Перед каждым министерством стоят четкие задачи, определены ответственные и сроки выполнения", - отметил Шмыгаль.