Украина работает над заключением "промышленного" безвиза с ЕС, - Шмыгаль

Украина работает над заключением "промышленного" безвиза с Европейским Союзом. Также идет работа над обеспечением присоединения страны к политике ЕС "Роуминг как дома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля после совещания по секторальному сотрудничеству с ЕС в 2025 году.
"Ведем работу над заключением "промышленного" безвиза и обеспечения присоединения Украины к политике ЕС "Роуминг как дома". Двигаемся уверенно. Согласовали наработки и вынесение на правительство необходимых проектов решений", - рассказал Шмыгаль.
Также, по его словам, во время совещания заслушали доклады чиновников по приоритетным направлениям и задачам, которые стоят перед министерствами.
В частности, ключевой является работа по продлению "торгового" и "транспортного" безвизов.
"Работаем с Еврокомиссией над тем, чтобы сделать эти соглашения бессрочными", - отметил премьер.
Также министры скоординировали необходимые меры для обеспечения интеграции Украины в энергетический рынок ЕС и обсудили внедрение комплекса необходимых мер для развития в 2025 году транспортных коридоров сети TEN-T.
"Перед каждым министерством стоят четкие задачи, определены ответственные и сроки выполнения", - отметил Шмыгаль.
Напомним, еще в 2020 году Украина и ЕС договорились подписать Соглашение АССА (так называемый "промышленный безвиз") по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью. Речь идет об электрооборудовании, машинах и механизмах.
В том же году президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении строительной продукции на рынке. Этот документ приближает Украину к внедрению "промышленного безвиза" с Евросоюзом.
Также в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства объяснили важность "промышленного безвиза" для Украины. Наше государство может стать площадкой для мировых производств.
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