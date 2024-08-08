Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський

Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами глави держави, сьогодні, 8 серпня, він провів нараду з міжнародниками з Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, військовими, Головним управлінням розвідки та чиновниками Офісу президента. Головною темою обговорень стала взаємодія з країнами НАТО, у тому числі з сусідами в регіоні, які є частиною Альянсу.
Він зазначив, що разом з країнами-сусідами з НАТО можна додати більше безпеки та стабільності для регіону та усієї Європи. Тому потрібні практичні кроки.
"Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет та дронів - ми працюємо над реалізацією", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Україна та Польща підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає можливість того, що польські військові збиватимуть дрони та ракети над територією України. Це стосується лише тих цілей, які "летять у напрямку Польщі".
Поки що жодних конкретних домовленостей щодо такої допомоги від Польщі немає. При цьому міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначав, що збивати ракети та дрони над Україною його країна не буде без відповідного рішення НАТО.
На цьому фоні кілька днів тому президент України Володимир Зеленський захотів обговорити з союзниками по НАТО коаліцію зі знищення російських ракет в українському небі.
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