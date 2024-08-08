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Украина работает над реализацией совместной защиты от ракет РФ со странами НАТО, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина работает над тем, чтобы страны-соседи, которые являются членами НАТО, помогали ей сбивать российские ракеты и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, сегодня, 8 августа, он провел совещание с международниками из Министерства иностранных дел, Министерства обороны, военными, Главным управлением разведки и чиновниками Офиса президента. Главной темой обсуждений стало взаимодействие со странами НАТО, в том числе с соседями в регионе, которые являются частью Альянса. 

Он отметил, что вместе со странами-соседями из НАТО можно добавить больше безопасности и стабильности для региона и всей Европы. Поэтому необходимы практические шаги. 

"Сегодня обсудили наши общие возможности защиты от ударов российских ракет и дронов - мы работаем над реализацией", - добавил Зеленский. 

 

Что предшествовало

Напомним, ранее Украина и Польша подписали двухстороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает возможность того, что польские военные будут сбивать дроны и ракеты над территорией Украины. Это касается только тех целей, которые "летят в направлении Польши".

Пока никаких конкретных договоренностей насчет такой помощи от Польши нет. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что сбивать ракеты и дроны над Украиной его страна не будет без соответствующего решения НАТО.

На этом фоне несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский захотел обсудить с союзниками по НАТО коалицию по уничтожению российских ракет в украинском небе.

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