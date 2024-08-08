Украина работает над реализацией совместной защиты от ракет РФ со странами НАТО, - Зеленский

По словам главы государства, сегодня, 8 августа, он провел совещание с международниками из Министерства иностранных дел, Министерства обороны, военными, Главным управлением разведки и чиновниками Офиса президента. Главной темой обсуждений стало взаимодействие со странами НАТО, в том числе с соседями в регионе, которые являются частью Альянса.

Он отметил, что вместе со странами-соседями из НАТО можно добавить больше безопасности и стабильности для региона и всей Европы. Поэтому необходимы практические шаги.

"Сегодня обсудили наши общие возможности защиты от ударов российских ракет и дронов - мы работаем над реализацией", - добавил Зеленский.



