Україна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T від Німеччини, - Зеленський
Україна продовжує шукати додаткові системи ППО по світу. Зокрема, ведеться робота над отриманням додаткової системи IRIS-T від Німеччини.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
Зеленський нагадав, що сьогодні є "дуже хороший результат міжнародної роботи", а саме - Німеччина надасть Україні додатковий Patriot. Про це він сьогодні домовився з канцлером Олафом Шольцом.
"Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T - це теж сильна ППО - і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору", - сказав президент.
Глава держави додав, що Україна не зупиняється і продовжує роботу з партнерами, які так само можуть допомогти. Зокрема, йдеться про Литву, Чехію, Румунію, Польщу, Угорщину, Швейцарію, Латвію, Нідерланди, Грецію, Португалію та Ірландію.
"Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт - це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу", - резюмував він.
Системи ППО для України
Україна ще з початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням своєї ППО. Однак потреба в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.
Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як заявляв Берлін, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Сьогодні ж Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot.
Однак Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.
У пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику. Станом на сьогодні Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.
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