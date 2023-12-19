Україна працює над обміном непоганої кількості полонених захисників, - Зеленський

Глава держави наголосив, що не може розповісти, що саме ускладнило процес обміну полоненими, оскільки це буде "не дуже етично".

Президент допустив, що влада може недостатньо комунікувати з цього питання. Він пообіцяв передати це омбудсмену Дмитру Лубінцю та начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову.

"Цей трек працює, він справді сповільнився з причин з боку РФ, але є відповідні дуже конкретні причини. Трек відкриється. Наразі працюють над досить непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути", - розповів Зеленський.

Обмін полоненими

Нагадаємо, Україна та Росія вже кілька місяців не проводять обмінів полоненими.

Ще в середині листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія заморозила цей процес.

При цьому він зазначав, що переговори щодо обміну полоненими з Росією продовжуються.