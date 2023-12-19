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Україна працює над обміном непоганої кількості полонених захисників, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Процес обміну полоненими України з Росією ускладнений через країну-агресора. Але зараз наша держава працює над поверненням непоганої кількості захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що не може розповісти, що саме ускладнило процес обміну полоненими, оскільки це буде "не дуже етично".

Президент допустив, що влада може недостатньо комунікувати з цього питання. Він пообіцяв передати це омбудсмену Дмитру Лубінцю та начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову.

"Цей трек працює, він справді сповільнився з причин з боку РФ, але є відповідні дуже конкретні причини. Трек відкриється. Наразі працюють над досить непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути", - розповів Зеленський.

Обмін полоненими

Нагадаємо, Україна та Росія вже кілька місяців не проводять обмінів полоненими.

Ще в середині листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія заморозила цей процес.

При цьому він зазначав, що переговори щодо обміну полоненими з Росією продовжуються.

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Володимир ЗеленськийОбмін полоненимиВійна Росії проти України