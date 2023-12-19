Украина работает над обменом неплохого количества пленных защитников, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что не может рассказать, что именно усложнило процесс обмена пленными, поскольку это будет "не очень этично".

Президент допустил, что власти могут недостаточно коммуницировать по этому вопросу. Он пообещал передать это омбудсмену Дмитрию Лубинцу и начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданов.

"Этот трек работает, он действительно замедлился по причинам со стороны РФ, но есть соответствующие очень конкретные причины. Трек откроется. Сейчас работают над достаточно неплохим количеством наших ребят, чтобы их вернуть", - рассказал Зеленский.

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия уже несколько месяцев не проводят обменов пленными.

Еще в середине ноября представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия заморозила этот процесс.

При этом он отмечал, что переговоры по обмену пленными с Россией продолжаются.