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Україна працює з Литвою над поставками броньованих "медеваків", - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна працює з Литвою над поставками для Збройних сил броньованих медичних евакуаційних машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Провів зустріч сьогодні з міністром оборони Литви, хороша розмова", - йдеться у заяві.

Президент подякував за вже надану Україні, дуже вагому підтримку. Мова йде про зброю, політичну підтримку та абсолютно щиру підтримку суспільства в Литві.

"Для України для українців дійсно відчувається наше союзництво. Я попросив переказати слова нашої Української вдячності пану президенту Науседі", - сказав глава України.

Також Зеленський сказав, що обговорив з главою Міноборони Литви подальшу оборону співпрацю та розповів про роботу над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для хлопців на фронті.

Допомога Україні від Литви

Нещодавно стало відомо, що пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.

Також Литва наступного року виділить на допомогу Україні близько 340 млн євро. Частину грошей буде витрачено на сферу освіти.

Місяць тому Литва передала комплекти обладнання для радіолокації для потреб Військово-морських сил України.

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