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Украина работает с Литвой над поставками бронированных "медэваков", - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина работает с Литвой над поставками для Вооруженных сил бронированных медицинских эвакуационных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел встречу сегодня с министром обороны Литвы, хороший разговор", - говорится в заявлении.

Президент поблагодарил за уже предоставленную Украине, очень весомую поддержку. Речь идет об оружии, политической поддержке и абсолютно искреннюю поддержку общества в Литве.

"Для Украины для украинцев действительно чувствуется наше союзничество. Я попросил передать слова нашей украинской благодарности господину президенту Науседе", - сказал глава Украины.

Также Зеленский сказал, что обсудил с главой Минобороны Литвы дальнейшее оборонное сотрудничество и рассказал о работе над поставкой бронированных медицинских эвакуационных машин для ребят на фронте.

Помощь Украине от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет израсходована на сферу образования.

Месяц назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

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