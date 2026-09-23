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Украина работает со странами ЕС над санкциями против Усманова и Фридмана, - Власюк

15:43 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Украина работает со странами ЕС над санкциями против Усманова и Фридмана, - Власюк Российские олигархи Алишер Усманов и Михаил Фридман (коллаж: РБК-Украина)
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Евросоюз снял санкции с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Однако существует другой путь, как экономически ограничить близких к Путину олигархов.

Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина заявил уполномоченный президента Украины по поводу санкционной политики Владислав Власюк.

Украина работает с ЕС над новыми санкциями

Власюк заявил о работе Украины над введением национальных санкций против Усманова и Фридмана.

"Мы уже работаем со многими государствами-членами ЕС по введению национальных санкций против Усманова и Фридмана", - говорит он.

Также уполномоченный президента отметил, что обсуждаются другие санкции против России.

"В то же время работаем с Брюсселем над новыми санкционными решениями, в частности, в отношении российских олигархов, связанных с военно-промышленным комплексом", - сообщил Власюк.

ЕС снял санкции с двух олигархов РФ

Ранее РБК-Украина писало, что Комитет постоянных представителей ЕС согласился исключить двух российских олигархов - Алишера Усманова и Михаила Фридмана - из списка санкций против России.

Кроме того, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал ЕС не ослаблять санкционный режим, чтобы российские олигархи не могли финансировать дальше российскую военную машину.

Также сообщалось, что Эстония требует у Франции объяснить свои действия после того, как страна настояла на отмене санкций ЕС против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

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