Україна працює із союзниками, аби розширити застосування їх зброї для ударів по РФ, - Кулеба

"Я можу підтвердити, що наші партнери зробили насправді дуже правильний крок, знявши обмеження, щоб ми могли бити по цілях в РФ. Це не значить, що ми маємо карт-бланш, є правила, яких треба дотримуватися. Ми будемо далі працювати з союзниками, щоб розширити застосування їхнього озброєння", - сказав Кулеба.

Також його підтримав і глава МЗС Естонії, який сказав, що позиція його країни полягає в тому, що Україна має право захищатися і бити по цілях на території РФ.

"Дмитро (Кулеба - ред.) правий, що нещодавно ухвалене рішення США, Німеччини та інших країн - є рухом в правильному напрямку", - додав Тсахкна.

Удари ЗСУ західною зброєю по РФ