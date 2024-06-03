Україна працює із союзниками, аби розширити застосування їх зброї для ударів по РФ, - Кулеба

Союзники ухвалили правильне рішення, дозволивши Україні бити їх зброєю по території РФ. Але Київ продовжить роботу над розширенням такого застосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час спільної прес-конференції з естонським колегою Маргусом Тсахкною.
"Я можу підтвердити, що наші партнери зробили насправді дуже правильний крок, знявши обмеження, щоб ми могли бити по цілях в РФ. Це не значить, що ми маємо карт-бланш, є правила, яких треба дотримуватися. Ми будемо далі працювати з союзниками, щоб розширити застосування їхнього озброєння", - сказав Кулеба.
Також його підтримав і глава МЗС Естонії, який сказав, що позиція його країни полягає в тому, що Україна має право захищатися і бити по цілях на території РФ.
"Дмитро (Кулеба - ред.) правий, що нещодавно ухвалене рішення США, Німеччини та інших країн - є рухом в правильному напрямку", - додав Тсахкна.
Нагадаємо, нещодавно низка країн НАТО ухвалила рішення дозволити українським Силам оборони завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Зокрема серед них США, які дозволили ЗСУ бити по цілях, які пов'язані з наступом у Харківській області.
Тим часом Німеччина у межах наданого дозволу заявила, що Україна теоретично може збивати авіацію окупантів у повітряному просторі Росії німецькими системами протиповітряної оборони Patriot, а Франція, за інформацією ЗМІ, дала "зелене світло" на удари ракетами SCALP по аеродромах у Курській та Бєлгородській областях.
Своєю чергою глава МЗС Великобританії Девід Кемерон офіційно заявив, що Україна має право бити британською зброєю по цілях в РФ.
До того ж Нідерланди не проти ударів по російській території за допомогою своїх F-16. Додамо, що країна планує передати ЗСУ 24 винищувачі вже цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.