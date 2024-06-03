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Украина работает с союзниками, чтобы расширить применение их оружия для ударов по РФ, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

Союзники приняли правильное решение, позволив Украине бить их оружием по территории РФ. Но Киев продолжит работу по расширению такого применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

"Я могу подтвердить, что наши партнеры сделали действительно очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в РФ. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых нужно соблюдать. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения", - сказал Кулеба.

Также его поддержал и глава МИД Эстонии, сказавший, что позиция его страны состоит в том, что Украина имеет право защищаться и бить по целям на территории РФ.

"Дмитрий (Кулеба - ред.) прав, что недавно принятое решение США, Германии и других стран - движение в правильном направлении", - добавил Тсахкна.

Удары ВСУ западным оружием по РФ

Напомним, недавно ряд стран НАТО приняли решение разрешить украинским Силам обороны наносить удары по территории РФ западным оружием. В частности, среди них США, которые позволили ВСУ бить по целям, связанным с наступлением в Харьковской области.

Между тем, Германия в рамках предоставленного разрешения заявила, что Украина теоретически может сбивать авиацию оккупантов в воздушном пространстве России немецкими системами противовоздушной обороны Patriot, а Франция, по информации СМИ, дала "зеленый свет" на удары ракетами SCALP по аэродромам в Курской и Белгородской областях.

В свою очередь глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон официально заявил, что Украина имеет право бить британским оружием по целям в РФ.

К тому же Нидерланды не прочь ударов по российской территории с помощью своих F-16. Добавим, что страна планирует передать ВСУ 24 истребителя уже в этом году.

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