Україна прагне досягти миру цьогоріч, але Путін хоче війни, - Сибіга

Україна хоче досягти миру вже цього року. Але російський диктатор Володимир Путін прагне продовжувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в інтерв'ю NHK.

Глава МЗС наголосив, що Україна хоче закінчити війну цього року і не буде перешкоджати мирному процесу. Проте Путін не бажає миру і хоче війни.

Сибіга додав, що світ чекає на відповідь від Москви щодо пропозиції про припинення вогню.

Міністр повідомив, що українська група розпочне підготовку дорожньої карти з моніторингу лінії фронту завдовжки понад 1 300 кілометрів. Україна проведе консультації з США та іншими країнами, оскільки може знадобитися участь міжнародного персоналу для моніторингу за режимом тиші.

Сибіга назвав Японію "найближчим партнером в Азії" і подякував за підтримку. На питання про те, на яку допомогу Україна очікує від Японії найбільше, міністр відповів, що потрібна допомога у відновленні.