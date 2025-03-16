Україна прагне досягти миру цьогоріч, але Путін хоче війни, - Сибіга
Україна хоче досягти миру вже цього року. Але російський диктатор Володимир Путін прагне продовжувати війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в інтерв'ю NHK.
Глава МЗС наголосив, що Україна хоче закінчити війну цього року і не буде перешкоджати мирному процесу. Проте Путін не бажає миру і хоче війни.
Сибіга додав, що світ чекає на відповідь від Москви щодо пропозиції про припинення вогню.
Міністр повідомив, що українська група розпочне підготовку дорожньої карти з моніторингу лінії фронту завдовжки понад 1 300 кілометрів. Україна проведе консультації з США та іншими країнами, оскільки може знадобитися участь міжнародного персоналу для моніторингу за режимом тиші.
Сибіга назвав Японію "найближчим партнером в Азії" і подякував за підтримку. На питання про те, на яку допомогу Україна очікує від Японії найбільше, міністр відповів, що потрібна допомога у відновленні.
Пропозиція про режим тиші
Нагадаємо, за результатами переговорів у Саудівській Аравії делегація США запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я на 30 днів. Україна погодилася на пропозицію, але попередила, що Росія може порушувати режим тиші.
Щоб обговорити пропозицію, спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву цього тижня. Втім, Путін не дав остаточної відповіді. Він заявив, що нібито Україна може використати цей час для переозброєння. У Кремлі зазначили, що саме такий "сигнал" передали США.
Європейські лідери також висловлюють сумніви у тому, що Росія дотримається припинення вогню.
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