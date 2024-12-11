Україна позбавляє російський флот "авторитету" у Чорному морі, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, загальний темп морських операцій у Чорному морі залишається низьким. Україна продовжує успішно обмежувати морські операції Росії східною частиною Чорного моря.

Сприйняття Військово-морськими силами Російської Федерації (ВМС РФ) загрози нападу з боку України очевидне з їх частих навчань з розосередження та навчань боротьби з безпілотними надводними суднами/безпілотними літальними апаратами в Новоросійську та навколо нього.

"Україна продовжує підривати авторитет Чорноморського флоту Росії, прагнучи атакувати військово-морську інфраструктуру та судна у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, масована ракетна атака 28 листопада, націлена на критично важливу національну інфраструктуру в кількох регіонах України, включала пуски з суден ВМС РФ, що діють у Чорному морі.

"Військово-повітряні сили України повідомили про 28 випущених крилатих ракет для атаки наземних цілей, і що їхня система ППО змогла перехопити високий відсоток систем озброєння, випущених як ВМС РФ, так і російською дальньою авіацією", - зазначають у Міноборони Британії.