Україна позбавляє російський флот "авторитету" у Чорному морі, - британська розвідка

Україна продовжує завдавати ударів об'єктам російського флоту в Чорному морі. Військові кораблі зайняті тим, що відпрацьовують відбиття атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
Як зазначається у зведенні, загальний темп морських операцій у Чорному морі залишається низьким. Україна продовжує успішно обмежувати морські операції Росії східною частиною Чорного моря.
Сприйняття Військово-морськими силами Російської Федерації (ВМС РФ) загрози нападу з боку України очевидне з їх частих навчань з розосередження та навчань боротьби з безпілотними надводними суднами/безпілотними літальними апаратами в Новоросійську та навколо нього.
"Україна продовжує підривати авторитет Чорноморського флоту Росії, прагнучи атакувати військово-морську інфраструктуру та судна у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, масована ракетна атака 28 листопада, націлена на критично важливу національну інфраструктуру в кількох регіонах України, включала пуски з суден ВМС РФ, що діють у Чорному морі.
"Військово-повітряні сили України повідомили про 28 випущених крилатих ракет для атаки наземних цілей, і що їхня система ППО змогла перехопити високий відсоток систем озброєння, випущених як ВМС РФ, так і російською дальньою авіацією", - зазначають у Міноборони Британії.
Раніше британська розвідка повідомляла, що до вторгнення Росії в Україну у 2022 році керівництво Росії майже напевно сприймало ВМС РФ та Чорноморський флот як невід'ємні компоненти своєї стратегічної морської могутності.
За даними британської розвідки, Чорноморський флот Росії втратив чверть своїх кораблів унаслідок українських ударів. Він був змушений піти з Криму, проте зберігає здатність до ракетних запусків.
Командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.