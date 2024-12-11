Украина лишает российский флот "авторитета" в Черном море, - британская разведка

Украина продолжает наносить удары по объектам российского флота в Черном море. Военные корабли заняты тем, что отрабатывают отражение атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, общий темп морских операций в Черном море остается низким. Украина продолжает успешно ограничивать морские операции России восточной частью Черного моря.
Восприятие Военно-морскими силами Российской Федерации (ВМС РФ) угрозы нападения со стороны Украины очевидно из их частых учений по рассредоточению и учений по борьбе с беспилотными надводными судами/беспилотными летательными аппаратами в Новороссийске и вокруг него.
"Украина продолжает подрывать авторитет Черноморского флота России, стремясь атаковать военно-морскую инфраструктуру и суда в Черном море", - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, массированная ракетная атака 28 ноября, нацеленная на критически важную национальную инфраструктуру в нескольких регионах Украины, включала пуски с судов ВМС РФ, действующих в Черном море.
"Военно-воздушные силы Украины сообщили о 28 выпущенных крылатых ракетах для атаки наземных целей, и что их система ПВО смогла перехватить высокий процент систем вооружения, выпущенных как ВМС РФ, так и российской дальней авиацией", - отмечают в Минобороны Британии.
Ранее британская разведка сообщала, что до вторжения России в Украину в 2022 году руководство России почти наверняка воспринимало ВМС РФ и Черноморский флот как неотъемлемые компоненты своей стратегической морской мощи.
По данным британской разведки, Черноморский флот России потерял четверть своих кораблей в результате украинских ударов. Он был вынужден уйти из Крыма, однако сохраняет способность к ракетным запускам.
Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.