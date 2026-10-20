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Україна не повинна вступати до НАТО, - Венс

02:55 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що, на його думку, Україна не повинна вступати до Північноатлантичного альянсу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для 2WAY TONIGHT.

Під час бесіди провідний у контексті України запитав Венса, чи є країна-партнер тим самим, що й країна-союзник, чи це менш близькі відносини між державами.

У відповідь віце-президент заявив, що між США та Україною немає формального союзу, додавши, що Києву не слід вступати до НАТО. При цьому співпраця між країнами буде.

"Наскільки я знаю, у нас немає офіційної союзницької угоди з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона повинна вступати до НАТО. Я вважаю, що це країна, дуже гідна захоплення, прекрасна країна з безліччю чудових людей. Ми співпрацюватимемо з деяких питань, але в деяких питаннях наші позиції також, - заявив він.

Також під час інтерв'ю він сказав, що Україна має припинити атаки на російські енергетичні об'єкти (ймовірно, про НПЗ).

Україна та НАТО

Нагадаємо, посол України у Британії Валерій Залужний у серпні заявив, що не бачить перспективи вступу України до НАТО у нинішній моделі розвитку альянсу. При цьому він наголосив, що Україна потребує технологій та військових можливостей країн НАТО, а майбутні гарантії безпеки можуть бути пов'язані з новими оборонними союзами.

Також ми писали, що у вересні країни НАТО вперше на рівні лідерів офіційно визнали Україну спільним контрибютором євроатлантичної безпеки. За словами голови Місії України при НАТО Олени Гетьманчук, це рішення відкриває нові можливості для підтримки з боку союзників.

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НАТОСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжей Ді Венс