Украина не должна вступать в НАТО, - Вэнс

Во время беседы ведущий в контексте Украины спросил у Вэнса, является ли страна-партнер тем же самым, что и страна-союзник, либо же это менее близкие отношения между государствами.

В ответ вице-президент заявил, что между США и Украиной нет формального союза, добавив, что Киеву не следует вступать в НАТО. При этом сотрудничество между странами будет.

"Насколько я знаю, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Украина не входит в НАТО. Я не думаю, что она должна вступать в НАТО. Я считаю, что это страна, очень достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но в некоторых вопросах наши позиции также будут расходиться", - заявил Вэнс.

Также в ходе интервью он сказал, что Украина должна прекратить атаки на российские энергетические объекты (вероятно, речь об НПЗ).