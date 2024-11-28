Україна повинна відкривати кримінальні справи проти власників компаній, що обслуговують тіньовий флот РФ, - експерт

"Нарощення неефективних санкцій не допоможе. Великобританія ввела санкції проти 30 танкерів та кількох російських страхових компаній, але кількість субʼєктів, на які накладено санкції, в рази менша ніж тих, що оперують на ринку", - наголосив він.

Нагадаємо, 25 листопада Британія оголосила про новий санкційний пакет, що став наймасштабнішим серед усіх, введених проти "тіньового флоту" Росії, який лише за останній рік перевіз нафти й нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Загальна кількість російських нафтових танкерів, які потрапили під британські санкції, сягнула 73, що є найбільшим показником серед усіх країн. До списку увійшли такі танкери, як "Белгород", "Братск", "Красноярск", "Кемерово", "Коломна", "Антарктика" та інші.

Водночас засновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін зазначив, що однією з ключових у тіньовому флоті є компанія Coral Energy, клієнтом якої була "Роснефть".

"Цю компанію заснував громадянин Азербайджану Тахір Гараєв. Компанія змінила назву на 2Rivers. Росіяни побудували цікавий ланцюжок - ця компанія працює з "Роснефтью", і є вже інформація про кілька сотень суден, які для тіньового флоту використовують. За різними оцінками від 600 до 800 суден можуть бути частиною цього флоту. Це старі танкери, які не відповідають екологічним нормам, вимикають трекери руху, часто змінюють власників. Діяльність цього флоту дає РФ 1,3-4 млрд доларів на тиждень", - наголосив він.

За підрахунками Амеліна, доходи складають 25% надходжень до бюджету РФ.

"Санкцій недостатньо - необхідно порушувати кримінальні справи проти бенефіціарів та номінальних власників та керівників цих компаній. Бо цю діяльність можна трактувати як фінансування тероризму", - наголосив Амелін.

Прокіп наголосив, що санкції ніяк не зачіпають судна, які рухаються безпосередньо між портами російськими та країн-покупців, які не підтримують санкцій, як-от Китай та Індія. Судна тіньового здійснюють перевалку на інші танкери (STS операції), які не перебувають під санкціями і вже доставляють ресурс до портів покупців. Було кілька ареалів масового здійснення таких операцій, зокрема біля узбережжя Греції, Оману, Мароко та інших регіонах.

Він нагадав, що у травні цього року влада Греції почала робити спроби завадити здійсненню таких операцій шляхом розгортання військово-морських навчань біля узбережжя. І це почало давати ефект - кількість танкерів тіньового флоту різко скоротилась у регіоні. Це підштовхнуло Афіни до проведення навчань – вони тривають і досі і нещодавно були продовжені вшосте – до березня наступного року.

Нагадаємо, у середині липня вперше під санкції потрапили судна російського "тіньового флоту" РФ. За даними британської влади, сприяють обходу західних обмежень на експорт нафти. Також Британія наклала санкції на 30 суден із так званого "тіньового флоту" Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів.