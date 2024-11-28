Украина должна возбуждать уголовные дела против собственников компаний, что обслуживают теневой флот РФ, - эксперт

"Наращивание неэффективных санкций не поможет. Великобритания ввела санкции против 30 танкеров и нескольких российских страховых компаний, но количество субъектов, на которые наложены санкции, в разы меньше, чем оперирующих на рынке", - подчеркнул он.

Напомним, 25 ноября Британия объявила о новом санкционном пакете, который стал самым масштабным среди всех, введенных против "теневого флота" России, что только за последний год перевез нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов. Общее количество попавших под британские российских нефтяных танкеров под британскими санкциями достигла 73, что является самым большим показателем среди всех стран. В список вошли такие танкеры, как "Белгород", "Братск", "Красноярск", "Кемерово", "Коломна", "Антарктика" и другие.

В то же время, основатель Украинского института будущего Анатолий Амелин отметил, что одной из ключевых в теневом флоте является компания Coral Energy, клиентом которой была "Роснефть".

"Эту компанию основал гражданин Азербайджана Тахир Гараев. Компания сменила название на 2Rivers. Россияне построили интересную цепочку - эта компания работает с "Роснефтью", и есть уже информация о нескольких сот судов, которые для теневого флота используют. По разным оценкам от 600 до 800 судов могут быть частью этого флота. Это старые танкеры, не соответствующие экологическим нормам, выключают. трекеры движения, часто меняющие владельцев. Деятельность этого флота дает РФ 1,3-4 млрд долларов в неделю", - подчеркнул он.

По подсчетам Амелина, доходы составляют 25% поступлений в бюджет РФ.

"Санкций недостаточно - необходимо возбуждать уголовные дела против бенефициаров и номинальных владельцев и руководителей этих компаний. Так как эту деятельность можно трактовать как финансирование терроризма", - подчеркнул Амелин.

Напомним, в середине июля впервые под санкции попали суда российского "теневого флота" РФ. По данным британских властей, способствуют обходу западных ограничений на экспорт нефти. Также Великобритания наложила санкции на 30 судов из так называемого "теневого флота" России, который занимался транспортировкой нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов.

Прокип подчеркнул, что санкции никак не затрагивают суда, которые двигаются непосредственно между российскими портами и стран-покупателей, не поддерживающих санкций, таких как Китай и Индия. Суда теневого осуществляют перевалку на другие танкеры (STS операции), которые не находятся под санкциями и уже доставляют ресурс в порты покупателей. Было несколько ареалов массового осуществления таких операций, в том числе у побережья Греции, Омана, Марокко и других регионах.

Он напомнил, что в мае этого года власти Греции предприняли попытки помешать осуществлению таких операций путем развертывания военно-морских учений у побережья. И это начало давать эффект - количество танкеров теневого флота резко сократилось в регионе. Это подтолкнуло Афины к проведению учений – они продолжаются до сих пор и недавно были продолжены в шестой раз – до марта следующего года.