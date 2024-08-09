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Україна повинна стати експортером газу, - "Нафтогаз"

П'ятниця 09 серпня 2024 17:09
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Україна повинна стати експортером газу, - "Нафтогаз" Фото: Україна повинна стати експортером газу (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна має прагнути найближчим часом стати експортером природного газу на різні міжнародні ринки.

Про це заявив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Україна має стати експортером газу. Мораторій на експорт, який діє зараз, має певний сенс. В країні йде війна, будь-що може трапитись і ми не можемо це не враховувати", - сказав він.

Чернишов додав, що в планах "Нафтогазу" в найближчі роки розпочати експорт газу власного видобутку.

Очільник "Нафтогазу" додав, що Україна має запаси газу понад 1 трлн куб. м, що є третім найбільшим показником в Європі.

"Поклади розташовані в Дніпро-Донецькому басейні, тобто між річками Дніпро та Донець. Це територія, де дуже багато газу. Стратегічно Україна має прагнути стати експортером газу. А для цього знадобиться газотранспортна система", - підкреслив він.

Раніше Чернишов заявляв, що єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.

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