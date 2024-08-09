Україна повинна стати експортером газу, - "Нафтогаз"

"Україна має стати експортером газу. Мораторій на експорт, який діє зараз, має певний сенс. В країні йде війна, будь-що може трапитись і ми не можемо це не враховувати", - сказав він.



Чернишов додав, що в планах "Нафтогазу" в найближчі роки розпочати експорт газу власного видобутку.



Очільник "Нафтогазу" додав, що Україна має запаси газу понад 1 трлн куб. м, що є третім найбільшим показником в Європі.



"Поклади розташовані в Дніпро-Донецькому басейні, тобто між річками Дніпро та Донець. Це територія, де дуже багато газу. Стратегічно Україна має прагнути стати експортером газу. А для цього знадобиться газотранспортна система", - підкреслив він.



Раніше Чернишов заявляв, що єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.