Україна повинна стати експортером газу, - "Нафтогаз"
Україна має прагнути найближчим часом стати експортером природного газу на різні міжнародні ринки.
Про це заявив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"Україна має стати експортером газу. Мораторій на експорт, який діє зараз, має певний сенс. В країні йде війна, будь-що може трапитись і ми не можемо це не враховувати", - сказав він.
Чернишов додав, що в планах "Нафтогазу" в найближчі роки розпочати експорт газу власного видобутку.
Очільник "Нафтогазу" додав, що Україна має запаси газу понад 1 трлн куб. м, що є третім найбільшим показником в Європі.
"Поклади розташовані в Дніпро-Донецькому басейні, тобто між річками Дніпро та Донець. Це територія, де дуже багато газу. Стратегічно Україна має прагнути стати експортером газу. А для цього знадобиться газотранспортна система", - підкреслив він.
Раніше Чернишов заявляв, що єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.
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