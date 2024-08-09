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Украина должна стать экспортером газа, - "Нафтогаз"

Пятница 09 августа 2024 17:09
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Украина должна стать экспортером газа, - "Нафтогаз" Фото: Украина должна стать экспортером газа (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина должна стремиться в ближайшее время стать экспортером природного газа на разные международные рынки.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Украина должна стать экспортером газа. Мораторий на действующий сейчас экспорт имеет определенный смысл. В стране идет война, во что бы то ни стало может случиться и мы не можем это не учитывать", - сказал он.

Чернышев добавил, что в планах "Нафтогаза" в ближайшие годы начать экспорт газа собственной добычи.

Глава "Нафтогаза" добавил, что у Украины есть запасы газа более 1 трлн куб. м, что является третьим самым большим показателем в Европе.

"Залежи расположены в Днепро-Донецком бассейне, то есть между реками Днепр и Донец. Это территория, где очень много газа. Стратегически Украина должна стать экспортером газа. А для этого понадобится газотранспортная система", - подчеркнул он.

Ранее Чернышов заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.

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Нафтогаз Украины
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