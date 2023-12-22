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Україна повинна стати членом ЄС до кінця десятиліття, - голова МЗС Польщі

Фото: Радослав Сікорський, голова Міністерства закордонних справ Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повинна виграти у війні й до кінця десятиліття стати членом Європейського союзу у міжнародно визнаних кордонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитро Кулебою.

Як відзначив Сікорський, жодна країна не має права нападати на сусідів. Польща однозначно стає на бік жертви, а стратегія Варшави щодо України залишається незмінною. 

Візит голови МЗС Польщі до України

Сьогодні, 22 грудня, до Києва з візитом прибув новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це стала його перша закордонна поїздка на новій посаді.

Під час візиту Сікорський також зустрівся з президентом Володимиром Зеленський. Сторони порушили низку важливих питань. Зокрема лідер країни наголосив на важливості відкриття нової сторінки в відносинах між Україною та Польщею. 

Як розповів речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, під час візиту міністр оголосить новий пакет допомоги Україні.

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