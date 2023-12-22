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Новий глава МЗС Польщі прибув з візитом до Києва

Київ, П'ятниця 22 грудня 2023 10:41
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Новий глава МЗС Польщі прибув з візитом до Києва Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Києві (twitter.com/sikorskiradek)
Автор: Тетяна Степанова

Новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з робочим візитом до Києва у п'ятницю, 22 грудня. Це його перша закордонна поїздка на новій посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) польського міністра.

"Перший візит за кордон. Вже там", - написав Сікорський і опублікував фото з центру Києва.

Підтримка України з боку Польщі

Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.

Так, Польща прийняла понад мільйон біженців з України. Також Варшава лідирує у закликах до партнерів по НАТО направити Україні більше допомоги із озброєнням.

У грудні минулого року колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький говорив, що Варшава продовжить надавати Україні підтримку у боротьбі з російською агресією та у 2023 році.

Крім цього, Польща підписала "рамковий контракт" з Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".

Місцева влада заборонила проводити там страйки, але пізніше суд скасував таке рішення.

Нещодавно новопризначений міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак заявив про складнощі з розблокуванням кордону з Україною. Чиновник зазначив, що протест перевізників є "гордієвим вузлом, який затягувався".

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