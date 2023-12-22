Україна повинна стати членом ЄС до кінця десятиліття, - голова МЗС Польщі
Україна повинна виграти у війні й до кінця десятиліття стати членом Європейського союзу у міжнародно визнаних кордонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитро Кулебою.
Як відзначив Сікорський, жодна країна не має права нападати на сусідів. Польща однозначно стає на бік жертви, а стратегія Варшави щодо України залишається незмінною.
"Україна повинна виграти цю війну, а Путін (Володимир Путін, російський диктатор, -ред.) повинен її програти, і наприкінці десятиліття ми хочемо, щоб Україна у своїх міжнародно визнаних кордонах була членом Європейського союзу і важливим партнером Польщі, вже як член тієї ж європейської сім'ї", - відзначив міністр.
Візит голови МЗС Польщі до України
Сьогодні, 22 грудня, до Києва з візитом прибув новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це стала його перша закордонна поїздка на новій посаді.
Під час візиту Сікорський також зустрівся з президентом Володимиром Зеленський. Сторони порушили низку важливих питань. Зокрема лідер країни наголосив на важливості відкриття нової сторінки в відносинах між Україною та Польщею.
Як розповів речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, під час візиту міністр оголосить новий пакет допомоги Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.