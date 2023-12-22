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Украина должна стать членом ЕС до конца десятилетия, - глава МИД Польши

Пятница 22 декабря 2023 19:01
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Украина должна стать членом ЕС до конца десятилетия, - глава МИД Польши Фото: Радослав Сикорский, глава Министерства иностранных дел Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина должна выиграть в войне и до конца десятилетия стать членом Европейского союза в международно признанных границах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как отметил Сикорский, ни одна страна не имеет права нападать на соседей. Польша однозначно становится на сторону жертвы, а стратегия Варшавы в отношении Украины остается неизменной.

"Украина должна выиграть эту войну, а Путин (Владимир Путин, российский диктатор, -ред.) должен ее проиграть, и в конце десятилетия мы хотим, чтобы Украина в своих международно признанных границах была членом Европейского союза и важным партнером Польши, уже как член той же европейской семьи", - отметил министр.

Визит главы МИД Польши в Украину

Сегодня, 22 декабря, в Киев с визитом прибыл новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это стала его первая заграничная поездка в новой должности.

Во время визита Сикорский также встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны подняли ряд важных вопросов. В частности, лидер страны отметил важность открытия новой страницы в отношениях между Украиной и Польшей.

Как рассказал спикер министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, во время визита министр объявит новый пакет помощи Украине.

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