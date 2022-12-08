Україна не повинна бути вічно жертвою з "червоними лініями", коли РФ їх не має: заява Кулеби

Україна не повинна бути нескінченно жертвою, оскільки наразі країна бореться на всіх фронтах за своє виживання та за свою територіальну цілісність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю The Wall Street Journal.
"Насамперед ми зосереджені на завданні ударів по об’єктах на окупованих територіях України, на звільненні власної території. Але, звісно, уявлення про те, що Росія може робити в Україні все, що технічно може собі дозволити, тоді як Україна не має такого ж права, концептуально, морально та військово невірно", - заявив Кулеба.
За словами міністра, не можна очікувати, що Україна буде стримуватися, поки вона веде екзистенціальну війну.
"Україна не повинна бути нескінченно жертвою. Ми - країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання, за свою територіальну цілісність", - додав Кулеба.
Міністр додав, що Росія може робити все, що їй заманеться, тоді як Україна має дотримуватися певних червоних ліній, коли захищає свої території. Кулеба додав, що Україна пообіцяла США не використовувати американську зброю для ударів по території Росії, про це не поширюється на Крим, який міжнародно визнаний українською територією.
Нагадаємо, про атаку безпілотників на аеродроми 5 грудня повідомили у Міноборони РФ. Там звинуватили в інциденті Україну. При цьому, як наголосив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, підтвердити чи спростувати причетність України до вибухів на аеродромах РФ 5 грудня поки що неможливо.
Тим часом, видання NYT з посиланням на джерела повідомило, що безпілотники, які атакували аеродроми Росії вранці 5 грудня, були запущені з території України. Один з ударів нібито було завдано за допомогою українських спецпризначенців.
Також ми писали про те, що, як заявив грудня прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, Штати не постачали військовим ЗСУ озброєння, яке можна було б використати для ударів по території РФ.
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