Украина не должна быть вечно жертвой с "красными линиями", когда у РФ их нет: заявление Кулебы

Украина не должна быть бесконечно жертвой, поскольку страна борется на всех фронтах за свое выживание и за свою территориальную целостность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal.
"Прежде всего, мы сосредоточены на нанесении ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождении собственной территории. Но, конечно, представление о том, что Россия может делать в Украине все, что технически может себе позволить, тогда как Украина не имеет такого же права, концептуально, морально и военно неверно", - заявил Кулеба.
По словам Министра, нельзя ожидать, что Украина будет сдерживаться, пока она ведет экзистенциальную войну.
"Украина не должна быть бесконечно жертвой. Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность", - добавил Кулеба.
Министр добавил, что Россия может делать все, что ей заблагорассудится, тогда как Украина должна соблюдать определенные красные линии, когда защищает свои территории. Кулеба добавил, что Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России, об этом не распространяется на международно признанный украинской территорией Крым.
Напомним, об атаке беспилотников на аэродромы 5 декабря сообщили в Минобороны РФ. Там обвинили в инциденте Украину. При этом, как отметил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно.
Между тем издание NYT со ссылкой на источники сообщило, что беспилотники, атаковавшие аэродромы России утром 5 декабря, были запущены с территории Украины. Один из ударов якобы был нанесен с помощью украинских спецназовцев.
Также мы писали о том, что, как заявил декабрь пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, Штаты не снабжали военным ВСУ вооружение, которое можно было бы использовать для ударов по территории РФ.
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