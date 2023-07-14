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Україна повинна боротися з п'ятою колоною для вступу в НАТО, - президент Литви

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Однією з важливих умов для вступу України до НАТО є її боротьба з п'ятою колоною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи, яку приводить LRT.

"Це одна з умов (боротьба з п'ятою колоною - ред.), дуже важлива умова", - йдеться у повідомленні.

Науседа зауважив, що п'ята колона є скрізь, навіть у тих країнах, про які ніхто й не здогадується

"Далеко, навіть на заході від нас, вона і в нас є, вона також в Україні. Мабуть, головне питання в тому, наскільки далеко і високо в ієрархії влади підіймаються такі люди, і рішення України свідчать, що таких людей піддають зачистці", - сказав президент Литви.

Він сказав, що щоразу, коли він чує, що когось знімають із високої посади, це його тішить. Науседа розуміє, що держава наводить порядок. Він вважає, що Україна і далі буде очищатись від поплічників Росії у державних органах.

Річна національна програма

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу. При цьому на ньому було узгоджено спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі.

Зокрема, зазначено, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови. При цьому для держави скасували ПДЧ (План дій до членства).

Затримання агентів РФ в Україні

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали жителя Криму, який з січня 2023 року добровільно воював проти України з боку Росії.

Також в Івано-франківській області Служба безпеки України затримала "фаната Путіна", який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте".

А у Донецькій області Служба безпеки затримала інформатора російської ФСБ, який перетворив власну домівку на "спостережний пункт" за ЗСУ і передавав окупантам інформацію про пересування українських військ та техніки.

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