ua ru
Пт, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Запоріжжям затримали жителя Криму, який воював за Росію

Новость на русском →
П'ятниця 14 липня 2023 17:09
Під Запоріжжям затримали жителя Криму, який воював за Росію Фото: під Запоріжжям затримали жителя Криму, який воював за Росію (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохронці затримали жителя Криму, який з січня 2023 року добровільно воював проти України з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Як розповіли у відомстві, затриманому повідомлено про підозру у державній зраді.

Слідчі з'ясували, що у січні 2023 року громадянин України, який мешкав в окупованому Криму, перейшов на бік ворога та добровільно вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту ЗС РФ. Вона дислокувалась на українському півострові.

Там він на посаді старшого стрілка здійснював укріплення позицій військ країни-агресора та забезпечував оборону ворожих рубежів. Окрім цього кримчанин брав участь у бойових діях проти українських захисників на території Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Його було затримано під час бойового зіткнення в липні 2023 року поблизу селища П’ятихатки на Запоріжжі.

Нагадаємо, що мешканка Добропілля (Донецька область) передавала жительці Воронежа в РФ інформацію про переміщення Збройних сил України. Її відправили до в'язниці на 7 років.

Також жителя Єнакієвого, який служить окупантам так званим "поліцейським ДНР", засуджено до 15 років ув'язнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Єрмак оцінив рішення саміту НАТО: хотіли більшого, але це був максимум
Єрмак оцінив рішення саміту НАТО: хотіли більшого, але це був максимум
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України