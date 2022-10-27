Україна повертається до міжнародної організації, в якій була відсутня 14 років

Україна відновлює членство в Міжнародній організації виноградарства та виноробства, до якої входила з 1997 по 2008 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Статус членства буде автоматично поновлено 30 жовтня 2022 року. Офіційно про це оголосять 4 листопада 2022 року під час щорічних зборів організації", - йдеться у повідомленні.
Участь в організації на правах постійного членства дозволить українським спеціалістам виноробної галузі активніше брати участь у роботі експертів, підкомісій і комісій організації щодо розробки нормативної документації, а також надасть можливість використовувати офіційні стандарти та правила у міжнародній торгівлі винами та виноматеріалами.
Як повідомляє міністерство, майже з перших днів військової агресії Російської Федерації переважна більшість виноградарсько-виноробних підприємств Херсонської та Миколаївської областей, площі під виноградниками яких становить не менше 25 % від загальної площі виноградних насаджень в Україні, є окупованими або знаходяться в зоні бойових дій. Загалом, в Україні налічується 144 виноробних підприємства.
Міжнародна організація винограду та виноробства створена 2001 року. Вона стала спадкоємицею Міжнародного бюро винограду та вина, яке існувало з 1924 року. Цілями та завданнями МОВВ є захист інтересів виноробної галузі та створення сприятливих ринкових умов, гармонізації та відповідності методів аналізу, боротьби з шахрайством та недобросовісною конкуренцією на ринку. Україна стала 49-ю державою-учасницею МОВВ.
Нагадаємо, що західні країни більше не повинні виключати членство України в НАТО, оскільки Росія змінила правила гри.
Наприкінці вересня після того, як Російська Федерація провела "референдуми" та незаконно анексувала окуповані області України, президент Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО.
Частина союзників рішуче підтримує Україну на шляху до альянсу. Наприклад, Литва вважає, що НАТО без неї не матиме сенсу.
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