Україна повертається до міжнародної організації, в якій була відсутня 14 років

"Статус членства буде автоматично поновлено 30 жовтня 2022 року. Офіційно про це оголосять 4 листопада 2022 року під час щорічних зборів організації", - йдеться у повідомленні.

Участь в організації на правах постійного членства дозволить українським спеціалістам виноробної галузі активніше брати участь у роботі експертів, підкомісій і комісій організації щодо розробки нормативної документації, а також надасть можливість використовувати офіційні стандарти та правила у міжнародній торгівлі винами та виноматеріалами.

Як повідомляє міністерство, майже з перших днів військової агресії Російської Федерації переважна більшість виноградарсько-виноробних підприємств Херсонської та Миколаївської областей, площі під виноградниками яких становить не менше 25 % від загальної площі виноградних насаджень в Україні, є окупованими або знаходяться в зоні бойових дій. Загалом, в Україні налічується 144 виноробних підприємства.

Міжнародна організація винограду та виноробства створена 2001 року. Вона стала спадкоємицею Міжнародного бюро винограду та вина, яке існувало з 1924 року. Цілями та завданнями МОВВ є захист інтересів виноробної галузі та створення сприятливих ринкових умов, гармонізації та відповідності методів аналізу, боротьби з шахрайством та недобросовісною конкуренцією на ринку. Україна стала 49-ю державою-учасницею МОВВ.