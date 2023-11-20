Україна повернула тіла ще 94 загиблих військових

До України сьогодні, 20 листопада, вдалося повернути тіла ще 94 загиблих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 94 оборонців України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поверненням полеглих військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також повідомляється, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - додали у штабі.

Повернення тіл загиблих військових

Зазначимо, що Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Востаннє такий обмін пройшов 27 жовтня, коли Україна повернула тіла 50 загиблих бійців.

Водночас додамо, що керівник Координаційного штабу Юрій Таранюк повідомляв, що Росія передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у РФ медичної комісії.