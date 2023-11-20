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Украина вернула тела еще 94 погибших военных

Украина, Понедельник 20 ноября 2023 13:03
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Украина вернула тела еще 94 погибших военных Фото: Украина вернула тела еще 94 погибших военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украину сегодня, 20 ноября, удалось вернуть тела еще 94 погибших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Сегодня удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 94 защитника Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возвращением павших военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, управление ГСЧС в Сумской области, пограничники и представители Международного комитета Красного Креста.

Также сообщается, что в соответствии с нормами Международного гуманитарного права противоположной стороне переданы тела комбатантов, погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины.

"ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", - добавили в штабе.

Возвращение тел погибших военных

Россия и Украина регулярно проводят обмен телами военных. Последний раз такой обмен прошел 27 октября, когда Украина вернула тела 50 погибших бойцов.

В то же время добавим, что руководитель Координационного штаба Юрий Таранюк сообщал, что Россия передает Украине тела бойцов, официально признанных пленными. Хотя никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это ставит под вопрос качество работы либо наличие в РФ медицинской комиссии.

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