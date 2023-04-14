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Україна повернула тіла ще 82 загиблих військових

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Київ, П'ятниця 14 квітня 2023 12:01
Україна повернула тіла ще 82 загиблих військових Фото: Україна повернула тіла ще 82 загиблих військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

До України сьогодні, 14 квітня вдалося ще повернути тіла полеглих захисників. Мова йде про 82 військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових", - заявили у відомстві.

Зазначено, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України проходила за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Нагадаємо, що 3 березня Україні вдалося повернути додому тіла 17 військовослужбовців.

Додамо, що 2 лютого відбувся один із найбільших обмінів тілами з РФ. Тоді Україні вдалося повернути тіла близько 150 своїх захисників.

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