Украина вернула тела еще 82 погибших военных

В Украину сегодня, 14 апреля удалось еще вернуть тела погибших защитников. Речь идет о 82 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных", - заявили в ведомстве.

Отмечено, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины проходила при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Напомним, что 3 марта Украине удалось вернуть домой тела 17 военнослужащих.

Напомним, что 2 февраля состоялся один из самых больших обменов телами с РФ. Тогда Украине удалось вернуть тела около 150 своих защитников.

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