ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вернула тела еще 82 погибших военных

Новина українською →
Киев, Пятница 14 апреля 2023 12:01
Украина вернула тела еще 82 погибших военных Фото: Украина вернула тела еще 82 погибших военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину сегодня, 14 апреля удалось еще вернуть тела погибших защитников. Речь идет о 82 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных", - заявили в ведомстве.

Отмечено, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины проходила при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Напомним, что 3 марта Украине удалось вернуть домой тела 17 военнослужащих.

Напомним, что 2 февраля состоялся один из самых больших обменов телами с РФ. Тогда Украине удалось вернуть тела около 150 своих защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины загибель героя Война России против Украины
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов, 16 ББМ и 7 артсистем, - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов, 16 ББМ и 7 артсистем, - Генштаб
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине